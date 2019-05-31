Fenerbahçe'de iki yıllık Roberto Soldado dönemi sona erdi. 2017-2018 sezonunda büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilerin altında kalan İspanyol golcünün sözleşmesi sona erdi.

600 bin Euro teklif ettiler...

Fenerbahçe'de yıllık 4 milyon Euro kazanan Soldado'ya İspanya La Liga ekiplerinden Getafe'nin transfer teklifi yaptığı ortaya çıktı. İspanyollar 34 yaşındaki golcü futbolcuya yıllık 600 bin Euro önerdi.

Soldado'nun Getafe'nin yaptığı teklifi beklemeye aldığı, daha yüksek bir kontrat ile teklif beklediği öğrenildi. Roberto Soldado ile bazı Arap külüpleri de yakından ilgileniyor.

Fenerbahçe'de iki sezonda toplam 59 maça çıkan Roberto Soldado, 19 gollük performans sergilemişti.

Yakup Çınar - Fanatik.com.tr



