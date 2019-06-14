Sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'den ayrılan İspanyol golcü Roberto Soldado, La Liga'ya geri dönmeye hazırlanıyor. Daha önce Real Madrid, Valencia ve Tottenham Hotspur gibi Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giyen 34 yaşındaki santrforun Levante'ye transferi için görüşmelerin başlandığı öğrenildi.

İspanya'da yayın yapan Cadena SER adlı radyo kanalının edindiği bilgilere göre Levante kulübünün yöneticileri, Soldado'nun menajeriyle temasa geçerek oyuncunun maddi taleplerini sordu. Sarı Lacivertliler'in eski golcüsü de daha önce yaptığı açıklamalarda kariyerinin son dönemini ülkesinde geçirmek istediğini söylemişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler