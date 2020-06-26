Fenerbahçe ile olan sözleşmesin tek taraftlı fesheden Max Kruse, dün Stuttgart'ın tesislerinden bir paylaşım gerçekleştirdi ve Alman oyuncunun paylaşımı, Stuttgart'a transfer olacağı şekilde yorumlandı ama konuya ilişkin gerçek bugün ortaya çıktı.

Kruse'nin Stuttgart'a transferinin söz konusu olmadığı belirtilirken bunun bir PR çalışması olduğu aktarıldı. Çünkü Kruse, Stuttgart'ta düzenlenecek sanat festivali Quellen Galerie'nin ana sponsoru konumunda. Bu yüzden Stuttgart'ta bulunduğu dönemde dikkat çekmek istediği ortaya çıktı.

Nitekim Kruse de "Lütfen bana kızmayın, bu sosyal medya üzerinden bir şakaydı" ifadelerini kullandı. Alman oyuncu, bir yardım organizasonu niteliğindeki Quellen Galerie'ye yönelik dikkatleri artırmak istedi.



