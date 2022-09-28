2020 yılında Trabzonspor 'la sözleşme yenilemeyen ve Fenerbahçe 'ye imza atan Filip Novak'ın, Sarı-Lacivertliler'deki macerası pek istediği gibi gitmedi. Kanarya'da bu sezon kadroda düşünülmeyen ve lisansı çıkartılmayan Çek oyuncu ile gün içerisinde karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı açıklanmıştı.

Fenerbahçe şu açıklamayla Novak'a veda etmişti:

Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takımı oyuncumuz Filip Novak ile anlaşmaya vararak karşılıklı olarak yollarını ayırmıştır.

Filip Novak’a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.





32 yaşındaki sol bek akşam saatlerinde ise Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Jazira ile kontrat imzaladı.

Trabzon'dan gelmişti...

Novak 2020 yılında Trabzonspor'la sözleşmesi sona erdikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

32 yaşındaki futbolcu Trabzonspor'da başarılı sezonlarının ardından aynı başarıyı Fenerbahçe'de sürdürememişti. Novak'ın Sarı-Lacivertli takımla 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.







