Fenerbahçe 'ye geçen sezon Roma'dan büyük umutlarla gelen ancak yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle sadece 4 maça çıkabilen ve sözleşmesi feshedilen Diego Perotti'den flaş bir sosyal medya hamlesi geldi. Arjantinli oyuncu, Sarı Lacivertli ekibin Instagram üzerinden yaptığı fesih duyurusunun altına "Şimdi her şey hakkında doğruları söylemekte özgürüm." yorumunu yaptı.

'Yakında olanları bütün gerçeği ile anlatacağım'

33 yaşındaki hücum oyuncusu, bu yorumunun ardından bir hamle daha yaptı ve kişisel hesabından bir gönderi paylaştı, ''Yakında olanları bütün gerçeği ile anlatacağım.'' ifadelerini kullandı.

11 numaraya da tepki gösterdi

Fenerbahçe'de geçen sezon 11 numaralı formayı terleten Diego Perotti, Sarı Lacivertli takımın Csikszereda ile oynadığı maçta Sinan Gümüş'ün 11 numaralı formayı giymesi sonrası imalı bir fotoğraf paylaşmıştı.

'Çok üzülüyorum, çok karakterli biri ama istediğimiz gibi olmadı'

Arjantinli oyuncunun yaşadığı sakatlıkla ilgili geçtiğimiz sezonun Ocak ayında konuşan Başkan Ali Koç, ''Çok fazla sakatlıkla uğraşıyoruz. Diego Perotti bir riskti. Burada 4 maç oynadı, 3 maçta 3 puan alamızda büyük katkısı oldu. Ancak ne yazık ki talihsiz şekilde sakatlığı tekrarladı. Bu sezon faydalanamayacağız. Yaptığımız anlaşma çerçevesinde adımlarımızı atacağız. Çok üzülüyorum, çok karakterli biri ama istediğimiz gibi olmadı.'' ifadelerini kullanmıştı.

İtalyan devi Roma'dan 2020 yılında Fenerbahçe'ye katılan Perotti, geçtiğimiz sezon diz sakatlığı ve aşil tendonu ameliyatı nedeniyle sadece 4 lig maçında forma giyebildi ve 3 gole imza attı.