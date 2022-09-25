Fenerbahçe 'de yaz transfer dönemi oldukça hareketli geçti. Sarı-lacivertliler kadrosuna yıldızları eklerken çok sayıda isimle vedalaşıldı. Napoli'ye giden Kim Min Jae'nin yanı sıra takımda düşünülmeyen oyuncularla yollar ayrıldı. Süper Lig devinden Avrupa'ya giden tecrübeli oyuncu performansıyla hayran bıraktı. İşte Fenerbahçe'den Avrupa'ya transfer olan futbolcuların milli ara öncesi gösterdikleri performanslar...

Fenerbahçe'nin Watford U-21'den transfer ettiği Tiago Çukur tecrübe kazanması adına Belçika ekibi FCV Dender EH'e kiralandı. 19 yaşındaki oyuncu Belçika'da şu ana kadar 3 müsabakada oynama şansı yakaladı. Challenger Pro League'de 3 maça çıkan Tiago Çukur rakip fileleri 1 kez havalandırdı. Tiago Çukur'un Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.

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BERKE SÜRE ALMADI

Altay Bayındır'ın ardında forma bulmakta zorlanan Berke Özer, Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalamadı. 22 yaşındaki eldiven sözleşmesinin bitmesinin ardından sezon başında boşta kaldı. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra geleceği merak konusu olan genç oyuncu Portekiz ekibi Portimonense ile anlaşma sağladı. Berke Özer yeni takımında henüz forma giymedi.

MUHAMMED'E ŞANS GELMEDİ

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Muhammed Gümüşkaya, bonservisiyle birlikte Westerlo'nun yolunu tuttu. 21 yaşındaki oyuncu Belçika temsilcisiyle 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzaladı. Muhammed Gümüşkaya henüz yeni takımında süre almadı.

PELKAS SIFIR ÇEKTİ

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Dimitris Pelkas, Hull City'e kiralandı. 28 yaşındaki oyuncu Championship ekibinde 3 müsabakada forma şansı buldu. Dimitris Pelkas 132 dakikada skor katkısı veremedi. Hull City'e kiralanan Yunan oyuncu sezon sonunda boşa çıkacak.





ALLAHYAR KATKI VERMEDİ

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Hull City'e kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh'in bonservisi 4 milyon 500 bin euro karşılığında Championship ekibi tarafından alındı. Hull City Teknik Direktörü Shota Arveladze, Allahyar Sayyadmanesh'e toplam 5 maça şans buldu. İranlı oyuncu henüz gol ya asist üretemedi.

SAMATTA'DAN 1 GOL

Fenerbahçe'de forma şansı bulması zor hale gelen Mbwana Samatta, Belçika ekibi Genk'e kiralandı. 29 yaşındaki Tanzanyalı santrfor Genk formasıyla ligde 5 maçta şans buldu. Toplam 129 dakika sahada kalan Mbwana Samatta rakip fileleri 1 kez havalandırdı. Fenerbahçe ile Genk arasındaki anlaşmada satın alma opsiyonu maddesi bulunduğu belirtildi.

MEYER HIZLI BAŞLADI

Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra bir türlü istenen seviyeye gelemeyen Max Meyer'in sözleşmesi feshedildi. 27 yaşındaki Alman oyuncu İsviçre temsilcisi Luzern'e imza attı. Max Meyer, İsviçre'de 4 maçta oynadı. Tecrübeli futbolcu bu süreçte 2 gol attı. Max Meyer'in Luzern ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek.





OZAN TUFAN'DAN 2 GOL

İsmail Kartal döneminde Fenerbahçe'de teknik heyet kararıyla Mesut Özil'le birlikte kadro dışı bırakılan Ozan Tufan sezon başında Hull City'nin yolunu tuttu. Hull City bu transfer için Fenerbahçe'ye 3 milyon euro bonservis bedeli ödedi. 27 yaşındaki milli futbolcu Hull City'de 9 maçta şans buldu. Ozan Tufan bu süreçte 2 gol atma başarısı gösterdi.

KİM'DEN MUHTEŞEM BAŞLANGIÇ

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon muhteşem bir performans sergileyen Kim Min Jae'nin sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedeli Napoli tarafından ödendi. Sarı-lacivertliler bu transferden kasasına 18 milyon euro koydu. 25 yaşındaki oyuncu bu süreçte 8 maçta oynadı. Napoli'de tüm maçlarda 90 dakika oynayan Kim Min Jae rakip fileleri 2 kez havalandırdı. Güney Koreli oyuncunun serbest kalma bedelinin 50 milyon euro civarında olduğu kaydedildi.

BERİSHA, ALMANYA'YA ÇABUK ISINDI

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, Joao Pedro, Joshua King ve Enner Valencia'nın ardında forma şansı zor hale gelen Mergim Berisha satın alma opsiyonuyla birlikte Augsburg'a kiralandı. Bundesliga temsilcisinin Fenerbahçe'den kiraladığı 24 yaşındaki santrfor, 3 maçta oynadı. Mergim Berisha bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asist üretti. Milli arada hazırlık maçında forma giyen Mergim Berisha rakip fileleri 4 kez havalandırdı.



