UEFA Avrupa Ligi Play Off turunda Fenerbahçe , geçtiğimiz hafta Franz-Horr Stadı'nda oynadığı maçta Austria Wien'i Joshua King ve Serdar Dursun'un golleriyle 2-0 mağlup etmişti.

Sarı lacivertliler, bu akşam Ülker Stadyumu'nda Avusturya ekibini konuk edecek. Kanarya, tur atlaması halinde gruplarda mücadele etmeye hak kazanacak.

Fenerbahçe, bugün saat 20:00'de oynayacakları maç öncesinde taraftarlarına uyarılarda bulundu.

Resmi siteden yapılan açılamada "Taraftarlarımızın dikkatine... Futbol takımımızın bu akşam 20.00’de Austria Wien ile oynayacağı maç için girişlerde yoğunluk yaşanmaması, taraftarlarımızın zorluk yaşamaması adına stadımızın kapıları 17.00 itibarıyla açılacaktır. Taraftarlarımızın maç saatinde yaşanacak yoğunluğu göz önünde bulundurarak stadımıza gelişlerini planlamalarını önemle rica ederiz." ifadelerine yer verildi.