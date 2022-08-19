Fenerbahçe , Avrupa Ligi’nde gruplara kalmak için geçmesi gereken son engel olan Austria Wien ile karşı karşıya geldi. Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Jorge Jesus yönetimindeki Sarı-Lacivertli ekip deplasmanda Avusturya temsilcisini 2-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesi tur için avantajı kaptı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Joshua King ve 89. dakikada Serdar Dursun kaydetti. Fenerbahçe'de mücadelenin ilk golünü kaydeden Norveçli futbolcu Joshua King maçın 2. yarısında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Mücadelenin 43. dakikasında şok bir gelişme yaşandı. Austria Wien tribünlerinden atılan bir yabancı madde Altay Bayındır'a isabet etti oyun bir süreliğine durdu. Kısa süreli bir sakatlık geçiren Altay Bayındır ayağa kalktı ve oyuna devam edebildi. Maç öncesinde ve içerisinde yaşananlarla ilgili Fenerbahçe'de flaş bir açıklama geldi.









Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında karşılaştığımız Avusturya temsilcisi Austria Wien’in, maç önünde saha dışında ve maç içerisinde saha içinde yaşanan olaylara dair geri bildirimleri dikkate alarak yaptığı açıklamayı takip ettik.

Öncelikle hassasiyetimizi paylaşan, bu önemli konuda yapıcı bir yaklaşım ortaya koyan Austria Wien Kulübü’ne teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Bir kez daha kamuoyu önünde vurgulamak istiyoruz ki; Viyana emniyet birimleri ve yetkililerinin taraftarlarımıza yönelik ortaya koyduğu, güvenlik önlemi kapsamında değerlendirilemesi mümkün olmayan tavır, yaklaşım ve davranışları kabul edilemezdir.

Futbolun marka değerinin en üst seviyede tutulmaya çalışması ve korunması noktasında Fenerbahçe Spor Kulübü olarak sahip olduğumuz hassasiyeti vurguluyor; saha içinde ve saha dışında bu ve benzeri olayların bir daha yaşanmaması adına gereken adımların atılmasını beklediğimizi dile getirmek istiyoruz.





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Ausria Wien cephesinden özür geldi

Austria Wien, dün oynanan Fenerbahçe maçındaki olaylardan dolayı taraftarlardan ve Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'dan özür diledi.

Avusturya ekibinin yönetim kurulu üyesi Gerhard Krisch, stadyum içindeki ve çevresindeki bütün olayların incelediğini belirterek, "Fenerbahçe ile Viola Park'ta oynanan playoff iç saha maçında yaşanan tatsız olaylardan dolayı tüm stadyum ziyaretçilerinden içtenlikle özür dileriz. Özellikle Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'dan da özür dileriz. Sahaya cisim atmak, kulüp olarak bizim de müsamaha göstermeyeceğimiz, affedilmez bir suistimaldir. Video kayıtları şu anda değerlendiriliyor. Fail tespit edilir edilmez ev yasağı uygulayacağız ve ülke çapında bir stadyum yasağı için Bundesliga'ya başvuracağız" ifadelerini kullandı.