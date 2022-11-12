Geçen sezon A takımda gösterdiği başarı sonrasında bu sezon Jorge Jesus ile çalışan Fenerbahçe 'nin genç yıldızı Arda Güler, her geçen gün kendisini göstermeye devam ediyor.

Portekizli teknik adamın sürekli olmasa da bazı maçların son bölümlerinde, bazı maçlarda da ilk 11'de görev verdiği yıldız futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynanan Dinamo Kiev maçında 1 gol 1 asistlik performansıyla Avrupa'da da dikkatleri üstüne çekmişti. Arda, bu sezon toplamda 12 karşılaşmada görev alırken 3 gol 1 asistlik performansla oynadı.

MİLLİ TAKIM DAVETİ

Sarı lacivertlilerin 17 yaşındaki futbolcusu, başarısıyla A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un da listesinde yer buldu. Genç yıldız ilk kez A Milli Takıma davet edilmenin gururunu yaşıyor.





YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler için sarı lacivertli yönetim harekete geçti. Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler için Sarı-Lacivertli kulüple Gençlerbirliği arasında sıkı bir pazarlık söz konusu. Başkent temsilcisinin Arda Güler'in bir sonraki satıştan yüzde 20 payı bulunuyor. Fenerbahçe yönetimi de bu yüzde 20'lik payı da alabilmek için Gençlerbirliği'ne teklifte bulundu.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş geçtiğimiz günlerde bir araya geldi ve Fenerbahçe'den yüzde 20'lik pay için 1.3 milyon Euro'luk teklif yapıldı.





ANKARA EKİBİ PARAYI AZ BULDU

Gelen bilgilere göre Gençlerbirliği tarafı bu parayı az buldu ve 5 milyon Euro istedi. Ancak bu talep Sarı- Lacivertli kurmaylar tarafından çok yüksek bulundu.

YENİ TEKLİF MERAK EDİLİYOR

İki kulüp yetkililerin tekrar bir araya gelerek orta bir yolda anlaşma sağlamaları bekleniyor. Fenerbahçe yönetiminin ilk teklifini olan 1.3 milyon Euro'dan ne kadar yukarı çıkacağı ise merak konusu. (Takvim)



