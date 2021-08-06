Fenerbahçe ’de iki kanada bek ve bir forvet transferi beklenirken sürpriz bir şekilde Andreas Pereira ismi gündeme gelmişti. Brezilyalı yıldız, düzenli forma giymek için Manchester United’dan ayrılmaya kararlı. İngiliz ekibi, son 5 senede 3 kez kiralık olarak gönderdiği Sambacı’yı artık bonservisiyle satmak istiyor. Yıldız futbolcuyla ilgilenen Fenerbahçe ve Lazio ise kiralamanın peşinde. Manchester United’a Andreas Pereira’yı satın almak için gelen hiçbir teklif yok. İngiliz basınına göre Fenerbahçe ve Lazio dışında Brezilyalı yıldızla ilgilenen bir takım da bulunmuyor. Her iki kulüp de sabırlı bir şekilde Kırmızı Şeytanlar’ın kiralamaya razı gelmesini bekliyor.