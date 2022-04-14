Fenerbahçe 'nin resmi sitesinden yayınlanan açıklama şu şekilde:

"Amed Sportif Faaliyetler Kulübü ile Fenerbahçe Futbol A.Ş. kadın futbol takımları arasında 02.04.2022 tarihinde oynanan Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi mücadelesinin 90+8. dakikasında ve devamında; kadın futbol takımımızın kaydettiği gol sonrasında rakip takım futbolcu, teknik ekip ve taraftarlarının gerçekleştirmiş olduğu eylemler ve takımımıza yönelik vuku bulan saldırılar, güvenlik güçlerinin dahi müdahale etmekte yetersiz kaldığı sertliğe ulaşmış ve ne yazık ki futbolcularımız ile teknik ekip mensuplarımızın ciddi anlamda yaralanmalarına sebebiyet vermiştir.

Futbol sahalarında asla kabulünün ya da anlayışla karşılanmasının beklenemeyeceği ve tüm spor kamuoyunun yakından tanık olduğu çirkin saldırılar ile yaşanan olaylar aynı zamanda hem 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında hem de Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Talimatı kapsamında bir dizi ihlal ve aykırılık yaratmıştır.

Kaldı ki TFF AFDK (Amatör Futbol Disiplin Kurulu) tarafından müsabaka neticesinde yapılan disiplin yargılamasında da rakip takım mensuplarının saldırıları neticesinde saldırıları gerçekleştiren futbolculara 5’er müsabakadan men cezası ve rakip takıma da 1 maç seyircisiz oynama cezası verilmiş olup, kendilerini ve takım arkadaşlarını koruma refleksiyle hareket eden 3 futbolcumuz hakkında ise tahrik hükümlerine dayalı ve indirim uygulanmak suretiyle görmüş oldukları kırmızı kartlar sebebiyle 1’er müsabakadan men cezası tayin olunmuştur.

Yalnızca bu husus dahi olayların “karşılıklı” biçimde değil “tek taraflı saldırılar” şeklinde vuku bulduğunu açık şekilde göstermektedir.

Geldiğimiz noktada; Kulübümüz tarafından TFF nezdinde yapılan disiplin yargılamasına ilave olarak 6222 sayılı kanun kapsamında suç duyurusunda bulunulmuş; hali hazırda almış oldukları darp raporlarıyla Türk Ceza Kanunu kapsamında kendilerine saldıran futbolculardan şikayetçi olan sporcularımızın başvurularına ek olarak kulübümüz tarafından da gerekli adli süreç başlatılmıştır.

Konunun hem federasyon hem de adli makamlar nezdindeki takibinin Kulübümüz tarafından yapılmakta olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla."