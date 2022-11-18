Jorge Jesus yönetiminde sezona oldukça iyi bir giriş yapan Fenerbahçe , kadro konusunda da çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler'de yönetim transfer adına girişimlerini sürdürürken performansı sezon içinde eleştiri alan milli kaleci Altay Bayındır için de izlenecek yol belirlendi.

Mert Hakan sabırsız

Mert Hakan Yandaş, takımının şu ana kadar çok iyi geçirdiği sezonda sürekli sakatlıklarla boğuştu. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu sadece 8 resmi maçta, 203 dakika sahada kalabildi. Milli futbolcu tam iyileşmişken, Dünya Kupası nedeniyle lige ara verildi. Mert Hakan, bu süreci en iyi şekilde değerlendirerek fiziki durumunu en iyi seviyeye getirmek istiyor. Başarılı oyuncu, yeniden sahaya çıkmak için sabırsız. Mert Hakan Yandaş, Villarreal ve Vallecano ile oynanacak hazırlık maçlarında kendini göstermeye kararlı.

Ezgjan Alioski kalmak istiyor

Sarı-Lacivertliler, yaz döneminde sol bek için uzun süre arayışta bulunduktan sonra Makedon oyuncuyu kiralamıştı. Alioski'nin bonservisi Suudi Arabistan ekiplerinden Al- Ahli'de bulunuyor. 30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de henüz 3 ay geçirmesine rağmen kısa sürede adapte oldu. Alioski, 17 resmi maçta 920 dakika sahada kaldı, 1 gol atarken, 2 de asist yaptı. Sarı-Lacivertliler'de çok mutlu olan Makedon sol bek kariyerini Çubuklu forma altında sürdürmek istiyor. Yönetim ise bonservisi alma konusunu sezonun ikinci yarısında değerlendirmeyi planlıyor.

Mauricio Lemos'la fesih görüşmesi

Uruguaylı savunmacı, sezon başında 5 resmi maçta oynamıştı. Ancak Lemos, yabancı kuralının da etkisiyle hem ligde hem de Avrupa'da kadro dışı kaldı. Geldiği günden bu yana bekleneni veremeyen Uruguaylı savunmacıyla önümüzdeki günlerde bir görüşme yapılacak. Lemos'tan, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin fesh edilmesi istenecek. 26 yaşındaki oyuncuyla ülkesinden Penarol ilgileniyor. Lemos, bonservisini eline alarak bu transferi gerçekleştirebilir.

Çağtay kiralık gidebilir

20 yaşındaki sol bek bu sezon ligde sadece Ankaragücü ve son Giresunspor maçında kadroya girdi ancak hiç süre alamadı. Jorge Jesus'un planlarında yer almayan Çağtay'la 1. Lig'den ilgilenen kulüpler olduğu öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç savunmacıyı sezonun ikinci yarısında kiralık olarak göndermeyi planlıyor. Çağtay'ın da oynayıp kendisini geliştirmek için Fenerbahçe'den ayrılmaya sıcak baktığı kaydedildi. 20 yaşındaki oyuncu bu sezon Rezerv Lig'de 2 maçta, U19 Ligi'nde ise 4 karşılaşmada forma giydi.

Valencia & Zajc'ın sözleşmesi bitiyor

Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmeleri bitecek diğer isimler Miha Zajc ve Enner Valencia. Valencia, müthiş performansıyla şu ana kadar lige damga vurdu. Ancak yönetim, yaşı 33 olan Ekvadorlu oyuncu konusunda aceleci davranmayacak. Yıldız futbolcunun durumu, Jorge Jesus'un devam edip etmemesine bağlı olarak netleşebilir.

Zajc konusunda ise belirsizlik var. Sloven orta saha oyuncusunun İtalya'dan talipleri bulunuyor. Jesus'un fazla şans vermemesi nedeniyle başarılı futbolcunun ayrılığa sıcak baktığı öne sürülüyor. Yönetim, 28 yaşındaki futbolcu ile bir görüşme yapıp, buradaki tavrına göre yol haritasını belirleyecek. Zajc, uzatmaya sıcak bakmaz ya da yüksek taleplerde bulunursa, ocak ayında kendisiyle yolların ayrılma ihtimali doğacak.

Altay Bayındır'a 5 yıllık teklif

Fenerbahçe Yönetimi, sadece dış transfer için çalışmıyor. Sarı-Lacivertliler, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan kaptan Altay Bayındır ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Yönetim, 24 yaşındaki file bekçisine 5 yıllık kontrat önermeyi planlıyor. Hedef, 1 Ocak'tan önce imzayı attırmak...

Lige verilen ara, Sarı-Lacivertliler'deki transfer çalışmalarını hızlandırdı. Ancak yönetim sadece dış transfere odaklanmadı. Takımda sözleşmesi bitecek olan futbolcular için de kollar sıvandı. Bu konuda 1 numara, Altay Bayındır... 2019'da Ankaragücü'nden transfer edilen 24 yaşındaki kaleci, Fenerbahçe'de bir oyuncunun ulaşabileceği en önemli konumlardan birine gelerek kaptanlık pazubandının sahibi oldu. Altay'ın sözleşmesi bu sezonun sonunda bitecek.

5 katı zam

Şu anda Milli Takım kampında bulunan Altay Bayındır döndükten sonra tarafların ilk kez masaya oturması bekleniyor. Fenerbahçe Yönetimi, yıldız kaleciye 5 yıllık, uzun soluklu bir sözleşme imzalatmak istiyor. Sarı-Lacivertliler, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Milli file bekçisi ile masaya oturup bir an önce bu işi bitirmek istiyor. Böylece lig yeniden başladığında, oyuncunun kafasının kontrat konularıyla meşgul olmasının önüne geçilecek. Şu anda maaşı senelik 5 milyon TL olan 24 yaşındaki kaleciye 5 katı zam yapılması bekleniyor.

Ajax pusuda

Altay Bayındır, Fenerbahçe'de mutlu olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Başarılı file bekçisinin önceliği takımında kalmak. Ancak başta Ajax olmak üzere Avrupa'dan taliplerin olması, Sarı-Lacivertliler açısından en önemli sıkıntı. Eğer yeni sözleşme imzalanmazsa, Altay, 1 Ocak'tan itibaren başka bir takımla yeni sezon için anlaşma sağlayabilecek. Yönetimin bu işi bir an önce bitirmek istemesinin en önemli nedenlerinden biri de bu.