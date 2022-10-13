Süper Lig ve Avrupa'da yoğun bir mesainin içinde olan Fenerbahçe 'de zaman zaman yaşanan sıkıntılı durumlarda yönetim devreye giriyor… Son 4 resmi maçında kalesini gole kapatan ancak Karagümrük karşılaşmasında 4 gol birden yediği için ıslıklanan Altay Bayındır'a moral vermek için herkes kolları sıvadı.

Karşılaşma sonrası arkadaşlarının tribüne götürüp alkışlattığı oyuncuya, Jorge Jesus da sıcağı sıcağına 'Olur böyle maçlar' diyerek destek verdi ardından bir toplantı yaparak kendisine duyduğu güveni dile getirdi.





Sarı-lacivertli yönetim de sözleşmesi 30 Haziran 2023 itibariyle bitecek olan milli kalecisinin kafasını rahatlatmak için harekete geçti. 500 bin TL aylık kazancı olan, Avrupa'nın da takibindeki Altay'a, zamlı 4 yıllık yeni sözleşme teklif edilecek ve en önemlisi de yurt dışından gelecek teklifler için kapı açık tutulacak.

Yönetim, bu hamleyle Altay'ın kafasını rahatlatmayı hedefliyor. Bu arada tecrübeli kalecinin güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.

BAŞARI YÜZDESİ ŞAŞIRTTI

Karagümrük maçında kalesine isabet eden 4 şutta da gol yiyen ve eleştiri oklarının hedefi haline gelen Altay Bayındır, bu sezon Attila Szalai ile beraber takımın en çok süre alan ismi durumunda.





Sakat olduğu için kaçırdığı Avrupa Ligi 3. tur elemesindeki ilk Slovacko karşılaşması dışında tüm maçlarda forma giyen Altay, ek olarak A Milli Takım 'ın Uluslar Ligi'nde Litvanya ve Faroe Adaları'na karşı oynadığı karşılaşmalarda da kaledeydi.

KURTARIŞTA LIGIN EN İYİ 7. ELDIVENI

24 yaşındaki kaleci, bu sezon 16 maçta kalesinde 17 gol görmesine rağmen geçen sezonki performansıyla aynı grafiği izliyor. Geride kalan dönem aynı süreçte 14 karşılaşmada 15 gol yerken maç başı 1.07 oran yakalamıştı. Ayrıca Altay, bu sezon 25 şutun 18'ine engel olup 72'lik kurtarış yüzdesiyle ligin en iyi 7. ismi oldu. İlk üç sırayı Başakşehir'den Volkan Babacan (100), Konya'dan Sehic (88) ve Galatasaray 'dan Muslera (83) aldı.

TAM DESTEK

Teknik direktör Jesus, Karagümrük maçı sonrası Altay'a sahip çıkarak "O büyük bir kaleci ve milli takımda oynuyor. Herkesin kötü günü olabilir" demişti. (Sabah)



