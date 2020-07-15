Yeni sezon için Erol Bulut ile büyük ölçüde anlaşan yönetim, başarılı çalıştırıcının Alanya’dan iki öğrencisine de talip oldu. Bulut’un da isteği sonrası stoper Welinton ile orta saha oyuncusu Bakasetas için Akdeniz ekibinin kapısı çalınacak. Fenerbahçe Yönetimi, resmi teklifte bulunmak için ligin bitmesini bekliyor. Ali Koç’un iki oyuncunun transferiyle bizzat ilgileneceği öğrenildi.