Bordo-Mavili rakibiyle deplasmanda çıktığı son 3 resmi maçın hepsini kaybeden Fenerbahçe, kötü seriye ‘dur’ dedi. Sarı-Lacivertliler, şampiyonluk yarışındaki en kritik engellerden birini Pelkas’ın tek golüyle aştı. Kanarya, Akyazı’da ilk zaferini kazandı. Düne kadar bu statta çıktığı toplam 4 maçta 3 yenilgisi ve 1 beraberliği olan Fenerbahçe, bu kez galibiyete uzanan taraftı. Deplasmandaki müthiş performansını devam ettirip, zirve mücadelesine yeniden dört elle sarılan Sarı-Lacivertli takım, Trabzonspor’un 2021’deki yenilmezlik serisine de son verdi. Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı son 10 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik alan Bordo-Mavililer’in serisi, Fenerbahçe derbisiyle bitti. Öte yandan Fenerbahçe, ligin ilk yarısında Kadıköy’de 3-1’lik skorla devirdiği rakibini deplasmanda da yıkıp fire vermedi.