Fenerbahçe'den Adil Rami bombası!

Yaz transfer döneminin hareketli takımı Fenerbahçe'de Adil Rami sesleri... Fransız basını, Olimpik Marsilya'nın 33 yaşındaki futbolcusunun sözleşmesinin bitimine dek Türkiye'ye kiralanabileceğini yazdı.

20 Temmuz 2019, Cumartesi 16:44 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'den Adil Rami bombası!

Fransızların dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe, Olimpik Marsilya'dan gönderileceği konuşulan Adil Rami'nin sözleşmesinin bitiş tarihi olan 2021 yazına kadar Türkiye'ye kiralanabileceğini yazdı. Haberde ismi açıkça belirtilmeyen Türk takımının ise Roman Neustadter'in ayrılığı ve Martin Skrtel'in de sözleşmesinin sona ermesinin ardından stoper arayışına geçen Fenerbahçe olduğu tahmin ediliyor.

Marsilya kulübü, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında sakatlığı nedeniyle çok az süre alabilen 33 yaşındaki deneyimli savunmacı hakkında 1 Temmuz'daki sezon açılışına katılmaması nedeniyle disiplin soruşturması başlattığını duyurmuştu. 2018 Dünya Kupası'nda ülkesi Fransa'yla şampiyonluk yaşayan futbolcu, kısa bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Pamela Anderson'a şiddet uygulamakla suçlanmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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