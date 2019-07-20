Fransızların dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe, Olimpik Marsilya'dan gönderileceği konuşulan Adil Rami'nin sözleşmesinin bitiş tarihi olan 2021 yazına kadar Türkiye'ye kiralanabileceğini yazdı. Haberde ismi açıkça belirtilmeyen Türk takımının ise Roman Neustadter'in ayrılığı ve Martin Skrtel'in de sözleşmesinin sona ermesinin ardından stoper arayışına geçen Fenerbahçe olduğu tahmin ediliyor.

Marsilya kulübü, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında sakatlığı nedeniyle çok az süre alabilen 33 yaşındaki deneyimli savunmacı hakkında 1 Temmuz'daki sezon açılışına katılmaması nedeniyle disiplin soruşturması başlattığını duyurmuştu. 2018 Dünya Kupası'nda ülkesi Fransa'yla şampiyonluk yaşayan futbolcu, kısa bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Pamela Anderson'a şiddet uygulamakla suçlanmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler