TFF, kulüp harcama limiti talimatında sürpriz değişikliğe gitti, ortalık ayağa kalktı. TFF’nin limit aşma hakkını yüzde 30’dan 40’a çıkarmasının ardından Süper Lig kulüplerinden peş peşe açıklamalar geldi.

Hepsinin ortak noktası, bu değişimin istenmediği yönündeydi. Konuyla ilgili ilk günden beri sessiz kalan Fenerbahçe de sonunda suskunluğunu bozdu. Dün şu açıklama yapıldı:

‘Kulübümüz öncü oldu’

“Söz konusu değişikliğin kulübümüzle ilişkilendirilmesinin hiçbir dayanağı yoktur. Haziranda yürürlüğe giren yeni Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı esas ve ilkelerinin oluşturulması sürecinde kulübümüz öncü rol oynamıştır. Tüm kulüplerimizin görüş ve katkılarıyla üzerinde çalışılan talimat taslağı, sektörü finansal darboğazdan kurtarmayı amaçlarken, aynı zamanda Türk futbolunun gerçekleriyle de örtüşecek kalıcı bir çözüm hedeflenerek hazırlanmıştır. Ancak bu talimat taslağı, üzerinde TFF tarafından yapılan değişiklikler sonucu yürürlüğe girmiştir.”

‘Gerçekçi çözüm için...’

“Türk futbolunun içinde bulunduğu derin ve köklü sorunlara gerçekçi ve kalıcı bir çözüm getirebilmek için yeniden yapılandırma ile FFP Talimatı’nın birbirine paralel çalışmaları gerek. Henüz dahil olmadığımız yapılandırma modelinde geri ödemelerin, dönem sonlarına ertelenmiş olması, FFP’nin bu haliyle ileride büyük açmazlara neden olacak. Bir kere daha vurgulamak isteriz ki, limit aşım müsaadesinin yüzde 30’dan yüzde 40’a çıkarılması ile ilgili bir talebimiz olmadığı gibi; yüzde 40’tan yüzde 30’a indirilmesinde de herhangi bir talebimiz bulunmamaktadır.”