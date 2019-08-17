Fenerbahçe Spor Kulübü, Süper Lig’in başlama gününde internet sitesinden bir açıklama yayınladı:

"Futbolda adalet ve eşitlik gibi değişmez ilkelerin tüm takım ve kişilere istisnasız ve imtiyazsız aynı mesafede uygulanmasını istiyoruz. Sahada mücadele eden takımlara ve oyuna, hak, emek, alın teri gibi manevi kavramlar ve kurallar esas alınarak yüzde 100 tarafsızlıkla yaklaşılmasını diliyoruz. Futbola dair kuralların, kulislerin, lobilerin, kişilerin etkisinde kalmadan uygulandığı ‘mutlak adalet ve eşitliğin egemen olduğu’ sezon temenni ediyoruz."