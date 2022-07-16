Fenerbahçe ’de Ali Koç’un başkanlık süresince transferde tüm oyuncu satış ve kiralamalarından kazanılan para adeta tarihe geçti. 2018 yılından bu yana rekor satışlar yapan sarı-lacivertliler, bu serisine Kim Min Jae ile devam etti. Güney Koreli savunmacıyı da 19.5 milyon euroya Rennes’e satacak olan Fenerbahçe, Ali Koç döneminin en yüksek oyuncu satışına imza attı. 2018 yılından beri 98 milyon euroyu bulan bir oyuncu satışı yapıldı.









Her sezon kazanç var

2018-19 sezonunda Giuliano, Josef de Souza ve Fernandao üçlüsünden 25 milyon euro kazanan Fenerbahçe, 2019-20 sezonunda da Eljif Elmas’ı Napoli’ye 16.5 milyon euroyu bulan bir rakamla satmıştı. 2020-21 sezonunda da Vedat Muriç, 17.5 milyon euroluk bir rakamla Lazio’nun yolunu tuttu. 2021-22 sezonunu 6 milyon euroluk bir satışla geçen Fenerbahçe, bu sezon ise Ozan Tufan, Allahyar, Kim üçlüsünden 27 milyon euro aldı. (Milliyet)