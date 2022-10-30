Süper Lig 'de ve Avrupa'da sezona müthiş bir başlangıç yapan Fenerbahçe 'de birçok futbolcu üst düzey performans gösterdi. Takvim'in haberine göre; sarı-lacivertli yönetim de takıma büyük katkı sağlayan 5 futbolcunun sözleşme yenilenmesi için harekete geçti.





SÜPER LİG'E HIZLI BAŞLANGIÇ

Jorge Jesus'la birlikte şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe bu sezona iyi bir başlangıç yaptı. Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

AVRUPA'DA NAMAĞLUP

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ön elemesinde Dinamo Kiev karşısında Devler Ligi arenasına veda eden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne damga vurdu. Sarı-lacivertliler ön eleme turlarında Slovacko ve Austria Wien'i saf dışı bıraktı. Jorge Jesus'un öğrencileri Dinamo Kiev, AEK Larnaca ve Rennes'le birlikte yer aldığı grupta ilk 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

KULÜP REKORUNU EGALE ETTİ

Rennes karşısında 3-0'dan 3-3'ü yakalayan Fenerbahçe, kulüp rekorunu egale etti. Avrupa'daki yenilmezlik serisini 9 maça çıkartan Jorge Jesus'un öğrencileri, daha önce yakaladığı bu sayıyı egale etti.

DÜNYA KUPASI ARASINDA 5 FUTBOLCUYLA SÖZLEŞME

Süper Lig'de ve Avrupa'da doludizgin ilerleyen Fenerbahçe'de yönetimin lige verilecek arada çok ciddi bir planı var. Sarı-Lacivertli kurmaylar 2022 Dünya Kupası nedeniyle 12 Kasım'da başlayacak arada 5 futbolcusuyla sözleşme yenilemeyi planlıyor.





İŞTE O 5 FUTBOLCU

Bu futbolcuların Altay Bayındır, Enner Valencia, Miguel Crespo, İsmail Yüksek ve Miha Zajc olduğu öğrenildi.

ÜÇÜNÜN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Altay Bayındır, Enner Valencia ve Miha Zajc'ın sözleşmeleri sezon sonunda bitecek. İsmail Yüksek'in 2025'de Miguel Crespo'nun ise 2024'te kontratları bitiyor.

12 KASIMDAN İTİBAREN İMZA

Buna karşın Sarı-Lacivertli kurmaylar, bu oyuncuların tamamıyla sözleşme yenilemeyi planlıyor. Oyuncuların menajerlerinin İstanbul'a davet edildiği, 12 Kasım tarihinden itibaren Fenerli kurmayların ciddi bir mesai içerisine gereceği ifade edildi.

İLK GÖRÜŞME ALTAY'LA

Özellikle kaleci Altay Bayındır ile yapılacak sözleşmenin oyuncunun mental durumu açısından kendisine çok iyi geleceği ve ilk görüşmenin de kaptan olması nedeniyle bu oyuncuyla yapılacağı belirtiliyor.

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TRANSFER DE GÜNDEMDE

Bu arada Fenerbahçe'nin teknik direktör Jorge Jesus'un talimatları doğrultusunda ocak ayı içerisinde bir stoper transferi daha yapmasının söz konusu olduğu ve bu transferin çalışmalarının da Kasım ayı içerisinde yapılacağı da gelen haberler arasında. (Takvim)