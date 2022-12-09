Ara transfer dönemi için Jorge Jesus’un istediği kadro genişliğini yaratmak adına çalışmalarını sürdüren ve bu doğrultuda nokta atışı oyuncular üzerinde duran Fenerbahçe 'nin ocak ayını bir hayli hareketli geçirmesi bekleniyor. Birbirinden önemli isimlerle görüşen Fenerbahçe, altyapıya da büyük bir yatırım yapıyor. Kanarya'nın 4 genç oyuncuyu kadrosuna katmak üzere olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

Avrupa devleri sıraya girdi

Aldığı kısıtlı sürelerde ortaya koyduğu futbol ve skor katkısıyla dikkatleri üzerine çeken, tüm futbolseverlerin sevgisini kazanarak neredeyse her stadyumda adı haykırılan 17 yaşındaki futbolcu performansıyla devleri peşine takmıştı. Genç futbolcu için şimdiden Avrupa ekipleri sıraya girerken, Fenerbahçe de rekor bonservis bedeliyle oyuncusunu yurt dışına göndermenin hesaplarını yapmaya başlamıştı. Geçen sezon A takıma yükselen ve bu sezon takımın başına Jorge Jesus'un gelmesiyle gelişimine odaklanan yıldız oyuncu, kısa sürede A Milli Takım'a kadar yükselmişti.

Arda Güler için Gençlerbirliği ile anlaşıldı

Sadece Fenerbahçe’nin değil, Türk futbolunun geleceği olarak görülen Arda Güler, 2019 yılının şubat ayında Gençlerbirliği’nin altyapısından transfer edilmişti. Anlaşmaya göre Başkent ekibi, genç yeteneğin yüzde 20 hakkını elinde tuttu. Arda’nın yaptığı müthiş patlama ve Avrupa devlerini peşine takmasının ardından bu pay, yeniden gündeme geldi. Gençlerbirliği hakkını istediği takıma satma şansına sahip. Sarı-Lacivertliler, ezeli rakiplerin devreye girmesinden endişe ederek harekete geçti. Uzun süren görüşmelerin ardından Ali Koç ile Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş arasında anlaşma sağlandı.

2.5 milyon Euro ödeme ve oyuncu desteği

Buna göre Fenerbahçe, Arda’nın bonservisinin yüzde 20’si için Kırmızı Siyahlılar’a 2.5 milyon Euro ödeyecek. Ayrıca 1. Lig’de zor günler geçiren ve düşme hattında yer alan Gençlerbirliği’ne kiralık oyuncu desteği sağlanacağı öğrenildi. Gençlerbirliği’nin Fenerbahçe'den ilgilendiği isimlerin Melih Bostan, Mauricio Lemos, Osman Ertuğrul Çetin, Çağtay Kurukalıp, Nazım Sangare ve Yiğit Efe Demir olduğu iddia ediliyor.

4 transfer birden! Anlaşma sağlandı...

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği'nin takasta verilecek futbolcular ile ilgili kısa süre içerisinde görüşme beklenirken Sarı Lacivertliler, Başkent ekibinin altyapısından 4 ismi kadrosuna katıyor. Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Kanarya, Can Bartu, Utku Karakaya, Yiğit Evin ve Mahmut Ceyhun’un transferi için Kırmızı Siyahlılar ile anlaşmaya vardı. Taraflar arasındaki anlaşmanın kısa süre içerisinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

Can Bartu kimdir?

3 Kasım 2008 Ankara doğumlu olan ve tam adı Can Bartu Çığır olan genç oyuncu, futbola Polatlı Gençlikgücü Spor'da başladı. 2020'de Başkent ekibine transfer olan henüz profesyonel olmayan Can Bartu'nun mevkisi sol bek.

Utku Karakaya kimdir?

31 Ocak 2008'de Karabük'te doğan Utku Karakaya, 5000 Evlerspor'da futbola başlamasının ardından 2019'da Gençlerbirliği'ne transfer oldu. Henüz profesyonel olmayan Utku'nun mevkisi orta saha.

Yiğit Evin kimdir?

25 Ocak 2008'de Ankara'da dünyaya gelen Yiğit Evin, 2018'de futbola Gençlerbirliği altyapısında başladı. Henüz profesyonel olmayan Yiğit'in mevkisi orta saha.

Mahmut Ceyhun kimdir?

4 Mart 2008 Ankara doğumlu olan ve tam adı Mahmut Ceyhun Alyurt olan genç oyuncu, futbola Gençlerbirliği'nde başladı. Henüz profesyonel sözleşmesi bulunmayan Mahmut Ceyhun'un mevkisi orta saha.