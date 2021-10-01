UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda ikinci maçına çıkan Fenerbahçe sahasında Olympiakos'a 3-0 yenildi.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Olympiakos'a yenilerek gruptaki ilk mağlubiyetini aldı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla 1 puanda kaldı. Fenerbahçe, iç sahada aldığı 3 farklı yenilginin ardından da Kadıköy'de 8 sene sonra bir ilki yaşadı.

Fenerbahçe, Avrupa'da iç sahada son olarak 2013'te oynanan karşılaşmada Arsenal'e 3 farklı yenilmişti. Sarı lacivertliler, Şampiyonlar Ligi play off turunda eşleştiği Arsenal'e iç sahada 3-0, deplasmanda ise 2-0 kaybederek elenmişti.

NTV Spor