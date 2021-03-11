Fenerbahçe Kulübü'nün sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye'de futbol 1959'dan önce de vardı!

"1959 öncesi düzenlenen Türkiye Futbol Birinciliği ve Milli Küme'ye katılan takımlara bakıldığında, bu organizasyonların bölgesel değil, ulusal çapta olduğu açıkça ortadadır. Bu organizasyonların isimleri bile ulusal olduklarını gösterir. Türkiye Futbol Birinciliği ve Milli Küme'de farklı bölgelerin takımları ulusal ölçekte karşı karşıya gelmiştir. TFF'nin resmi sitesinde ilk Türkiye futbol şampiyonasının 1924'te yapıldığı ve şampiyonun da Harbiye olduğu bilgisi açık şekilde yer almakta ve 1959 öncesi ulusal futbol organizasyonları yapılmadığı şeklindeki temelsiz iddiayı çürütmektedir."





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