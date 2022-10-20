Fenerbahçe 'ye Vitor Pereira'nın transfer ettiği Portekizli Miguel Crespo, Ankaragücü maçında zoru başarmış ve koşu mesafesinde bu sezonki rekoru ele geçirmişti.

1.5 milyona geldi

2021 yılında Fenerbahçe'de hocalık yapan Vitor Pereira'nın Estoril'den 1.5 milyon bedelle kadrosuna kattığı Crespo, Türkiye kariyerine çok da iyi başlamamış, hatta bir kısım taraftarlarca eleştirilmişti. Geçtiğimiz sezon Crespo'nun adı Avrupa Kupaları kadrosuna da yazılmamıştı.

İsmail Kartal'la gelen yükseliş

Vitor Pereira'nın görevinden ayrılmasının ardından takımın başına geçen İsmail Kartal ile düzenli forma şansı bulmaya başlayan Miguel Crespo, takımın orta sahada vazgeçilmez futbolcularından biri haline geldi. Performansıyla göz dolduran Portekizli futbolcu taraftarların da beğenisini kazandı.









Jesus'la format değişti

Jorge Jesus'un yeni formatıyla değişen orta saha kurgusunda sezon başında uymakta zorlanan Crespo, bazı Avrupa ve lig maçlarında forma şansı bulamamıştı. Ancak performansını yükselten Crespo son iki lig maçında 90 dakika oynarken Ankaragücü maçında 13 km koşarak Süper Lig 'de bu sezon koşu mesafesi rekoru kırdı.

Sözleşmesini uzatmayı düşünüyor

Miguel Crespo için Fenerbahçe yönetimi harekete geçtiği öğrenilmiti. Sarı-Lacivertli kurmaylar 2024 yılının haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Portekizli orta saha oyuncunun sözleşmesini uzatmayı planlıyor. Birçok Avrupa kulübünün Crespo'nun peşinde olması, UEFA Avrupa Ligi'ndeki AEK Larnaca maçında da Atletico Madrid'li temsilcilerin takip ettiği Crespo'nun yıllık 500 bin Euro olan maaşına zam yapılması ve sözleşmesinin de 2026 yılına uzatılması planlandığı iddia edilmişti. Crespo'nun yeni maaşının 1 milyon euronun üzerinde olacağı ayrıca yeni sözleşmede serbest kalma bedelinin de 30 milyon euro olarak planlandığı ifade ediliyor.









Değeri yükseldi

Vitor Pereira’nın ısrarıyla geçen sezon 1.5 milyon Euro’ya transfer olan Miguel Crespo için Fenerbahçe macerası sıkıntılı başladı. Ancak Portekizli oyuncu kısa sürede performansını toparladı ve takımın vazgeçilmezi oldu. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Sarı-Lacivertliler’e imza atarken piyasa değeri sadece 600 bin Euro’ydu. 1 yılda müthiş bir çıkış gerçekleştiren Miguel Crespo’nun şu anki değeri tam 13.3 kart artarak 8 milyon Euro’ya yükseldi.

Avrupa'nın zirvesinde

Portekizli futbolcu rakip sahada top kapma rakamlarında da Avrupa’da zirvede. Portekizli oyuncu, sergilediği performansla Avrupa'da da zirveye oynuyor. Crespo, Avrupa'nın en değerli 10 liginde 90 dakika başına rakip sahada en fazla top kazanan orta saha konumunda. 26 yaşındaki futbolcu, 4.24 ortalamasıyla bu alanda ilk sırada yer alıyor.









Portekiz izliyor

Orta alanda hem savunma hem de hücumda gösterdiği mücadele ile ön plana çıkan ve Ankaragücü maçında 13 km. ile bu sezonun koşu mesafesi rekorunu kıran Miguel Crespo, Portekiz Milli Takımı'nın göz hapsinde. 30 gün sonra başlayacak Dünya Kupası'nda olmak isteyen oyuncunun, milli takım yetkilileri tarafından son 1 aydır yakından takip edildiği öğrenildi.

Portekiz için görev yapmanın kendisi için güzel bir hayal olduğunu her fırsatta dile getiren 26 yaşındaki futbolcu, "Portekiz'de oldukça iyi seviyede oyuncular var. Tabii ki onlarla aynı takımda olmak güzel bir hayal. Bunun için elimden geleni yapıyorum" ifadelerini kullanmıştı. (Sabah)







