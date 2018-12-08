Fenerbahçe’de kötü sonuçlar yetmiyormuş gibi şimdi de sakatlık krizi yaşanıyor. Erwin Koeman, kaderini belirleyecek kritik Akhisar mücadelesi öncesinde eksikler nedeniyle ilk 11’ini belirlemekte zorlanıyor. Trabzon maçında Ayew’in el parmağı kırıldı. Mathieu Valbuena, Kasımpaşa maçında sakatlandı ve muayenesinde sol arka üst baldırında kanama tespit edildi. Onun yokluğunda sol kanatta forma giymesi beklenen Michael Frey de Giresunspor mücadelesinde sakatlandı.

Tek kanat Barış

Dün MR’ı çekilen İsviçreli futbolcunun sol ayak bileğindeki iki bağın yırtıldığı tespit edildi. Erwin Koeman elindeki tek kanat oyuncusu, ilk kez Kasımpaşa karşısında 11’de görev yapan Barış Alıcı. Hollandalı çalıştırıcı, Akhisar karşısında mecburen öğrencilerinin mevkilerini değiştirmeyi planlıyor. Sağ bek İsla, Alanya ve son Giresun maçında olduğu gibi orta sahanın ortasında görev yapabilir.

Bir ihtimal daha var

Sol kanatta ise Eljif Elmas ön plana çıkıyor. Makedon oyuncu da bu sezon Konya ve Başakşehir karşısında bu bölgede başarıyla oynamıştı. Koeman’ın bir diğer alternatifi ise Eljif’i kendi pozisyonunda oynatıp, sol önde İsmail Köybaşı’na şans vermek. Ancak İsmail, bu bölgede daha önce beklentileri karşılayamamıştı.