Fenerbahçe, bu haftaya ‘fırsat’ gözüyle bakıyor. Sarı-Lacivertliler, ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş ile birlikte 51’er puanla ligin ilk 3 sırasını paylaşıyor. Kanarya, pazar günü Göztepe’yi konuk edecek. Averajla zirvede yer alan Galatasaray, sezonun flaş takımı Alanyaspor’a konuk olacak. Kara Kartal, haftayı BAY geçecek. Aldığı başarılı sonuçlarla zirveyle farkı 6 puana indiren Trabzonspor ise Başakşehir ile kozlarını paylaşacak.

‘Güzel bir fırsat’

Erol Bulut, öğrencileriyle yaptığı konuşmada işte bu fikstürü önlerine koydu. Başarılı teknik adam, “Karagümrük galibiyetiyle kötü gidişe ‘dur’ dedik. Ayrıca bu zafer bizim kenetlenmemizi de sağladı. Artık bir seri yakalamalıyız. Bu hafta bir rakibimiz zorlu bir deplasmana, Alanya’ya gidecek. Diğeri ise BAY geçecek. Peşimizden gelen Trabzon da Başakşehir ile oynayacak. Tek başımıza lider olmamız ve farkı açmamız için önümüzde güzel bir fırsat var” diye konuştu.

‘Size güveniyorum’

Göztepe’nin de kendileri gibi kötü gidişe ‘dur’ dediğini hatırlatan 46 yaşındaki teknik adam, “Karşımızda kolay bir rakip yok. Hücumda çok tehlikeli silahlara sahipler. Ancak şampiyonluk yolunda bu tarz sınavları başarıyla geçmemiz gerekiyor ve size güveniyorum. Sakat arkadaşlarımızın da yavaş yavaş aramıza katılmasıyla birlikte gerçek futbolumuzu sahaya yansıtıp 3 puanı alacağınıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.



