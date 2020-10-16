Fenerbahçe, geride kalan 4 haftada 2 galibiyet ve 2 beraberlikle 8 puanı hanesine yazdırdı. Lige verilen arada başta Mert Hakan Yandaş olmak üzere birçok futbolcu eksiklerini kapatma fırsatı buldu. Milli maçlar artık geride kaldı, Sarı-Lacivertliler gözünü zirve yürüyüşüne dikti. Teknik direktör Erol Bulut, Kasım ayındaki Milli araya kadar olan sürecin önemine değinmiş, “Bu süreci kayıpsız geçersek, sonrasında yüzde 100’ümüze ulaşıp şampiyonluk hedefini tuttururuz” demişti. Bulut’un işaret ettiği fikstürde Fenerbahçe sırasıyla Göztepe (d), Trabzonspor, Antalya (d) ve Konyaspor ile kozlarını paylaşacak.

‘Artık Göztepe’ye odaklanın’

Başarılı çalıştırıcı, bu kritik periyot için takımını motive etmeye başladı. Dünkü idmanda takımına bir konuşma yapan 45 yaşındaki teknik adam, “Milli takımlara giden arkadaşlarımız yoğun maç programı ve seyahatler nedeniyle yoruldu, bunun farkındayım. Ancak bizim de çok önemli sınavlarımız var. Milli oyunculardan ricam, ülkeleriyle çıktıkları karşılaşmaları artık geride bırakmaları ve tamamen Göztepe maçına odaklanmaları” ifadelerini kullandı.

Yeniler adapte olacak

Erol Bulut, “Bu sezon şampiyonluk olmazsa olmazımız” diyerek, “Göztepe ile deplasmanda zorlu bir maç oynayacağız. Sonrasında Trabzonspor’u ağırlayacağız. İzmir’de kazanırsak, Trabzon önüne de daha moralli çıkarız” diye konuştu. Başarılı teknik adam, bu süreçte yeni oyuncuların da takıma tamamen adapte olmalarını, bu sayede Kasım’daki Milli aradan sonra takımının tam anlamıyla potansiyelini sahaya yansıtacağına inanıyor.

Yusuf Dursun





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