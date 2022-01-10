Zeki Murat Göle, Karagümrük, Yeni Malatya ve Afyonspor maçının ardından Adana Demir karşısında da takımın başında yer alacak. 42 yaşındaki çalıştırıcı, dünkü son antrenmanın ardından takıma bir konuşma yaparak, “İlk yarıyı güzel bitirmiştik. İkinci devreye de aynı şekilde başlayalım. İşlerin yoluna girdiğini herkese gösterelim. Şu aşamada zirveyle olan puan farkını düşünmenin anlamı yok. Tek yapmamız gereken, her hafta kazanarak ilerlemek. Ligde 19 maçımız var. Hâlâ her şey olabilir” dedi.