Alman basınına konuşan Fortuna Düsseldorf Sportif Direktörü Lutz Pfannenstiel; takımda kiralık olarak oynayan oyuncuların yanı sıra sözleşmeleri sona erecek futbolcularla birlikte toplam 17 oyuncuyla yollarını ayıracaklarını; satın alma opsiyonu olan Zanka'nın da bu isimler arasında olduğunu açıkladı.

Sezon sonunda Fenerbahçe'ye dönecek olan 30 yaşındaki oyuncunun iki yıl daha sözleşmesi bulunurken, gelecek sezonu da başka bir takımda kiralık olarak geçirmesi bekleniyor.

Kariyeriyle ilgili ülke basınına konuşan ve eski takımı Kopenhag'a dönmek istediğini vurgulayan Danimarkalı savunma oyuncusu, "Az ya da çok, başladığım yere geri dönmek ve bu şekilde bitirmek çok güzel olur. Aynı zamanda orada arkadaşlarımızın da konuştuğu bir şey. Orada bitirmek harika olabilir." demişti.

Fenerbahçe'den ayrılışını kendisini transfer eden Damien Comolli'nin gidişine bağlayan Zanka, altı Bundesliga maçında forma giyerken bir gol kaydetti. (Ajansspor)