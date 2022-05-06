İsmail Kartal göreve geldikten sonra ilk 11'de yer bulan ve artan performansıyla dikkatleri çeken Sloven oyuncu 7 maçlık galibiyet serisine 3 gol 2 asistle katkıda bulundu. Forma giydiği son 9 maçta 5 kez ağları havalandıran Zajc, Beşiktaş karşısında Sarı-Lacivertliler'in orta sahadaki kozlarından biri olacak. 28 yaşındaki oyuncu zorlu karşılaşma öncesinde, "Bu sezon beklendiği gibi gitmedi. Ancak elimizde çok kıymetli bir lig ikinciliği var. Kalan 3 maçımızı kazanıp, Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşmak istiyoruz" dedi.