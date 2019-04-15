Kadıköy'deki Galatasaray beraberliği, yenilmeme serisinin 20 yıla çıkmasına rağmen Fenerbahçe taraftarını fazla mutlu etmedi. Takım performansı eleştirilirken Soldado ve Hasan Ali Kaldırım gördükleri kartlarla cezalı duruma düştüler ve gelecek hafta oynanacak olan Alanyaspor maçında forma giyemeyecekler.

Yusuf Mert zamanı mı?

Soldado'nun olmadığı, Slimani'nin yüzüne bile bakılmadığı bir ortamda ise birçok kesim, U-21 liginde şu anda 23 maçta 17 golle gol kralı durumundaki Yusuf Mert Tunç'un forma giymesinin daha iyi olacağına inanıyor. Özellikle sosyal medyada taraftarlar Ersun Yanal'a bu konuda baskı yapıyor.

Ayew olmamıştı

Sarı Lacivertliler'de Soldado'nun olmadığı dönemde Ayew de ileri uçta denenmiş ama Ganalı hücumcu bu mevkide faydalı olamamıştı.

Küme düşme hattıyla farkın biraz açılması ise Yusuf Mert Tunç'a en azından bu hafta şans verilebileceğini gösteriyor.

Sol beke Abdülcebrail...

Hasan Ali Kaldırım'ın da direkt kırmızı kartla oyun dışında kalması o mevkinin İsmail Köybaşı'na kalması demek oluyor ancak Fenerbahçe taraftarı Köybaşı'nın da vasatı aşamayan performansından dolayı bu isme tepkili... Fenerbahçeliler en azından bir süreliğine gelecek vaadeden 17 yaşındaki Abdülcebrail'in oynaması gerektiğine inanıyor.

Fenerbahçe iki oyuncuyla da geçtiğimiz günlerde uzun vadeli sözleşme imzalamıştı.

Hakan Ateşler





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