Kalamış Wyndham Otel'de düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Yılmaz, sarı-lacivertlilerin nasıl bir yüksek divan kuruluna ihtiyacı olduğuna dair fikirlerini paylaştı.

Kendisinin ve ailesinin Fenerbahçe Kulübüne iyi ve kötü gününde her zaman destek verdiğini ve yaşadıkları sürece bunun devam edeceğini belirten Yılmaz, "Divan başkanlığı adaylığı gündeme geldiğinde camiamızın çeşitli yerlerinden bu talep bana ulaştı. Böyle bir hazırlığım yoktu. Divan başkanlığı çok saygın bir konumdur. Divan ve kongre üyelerinin çalışmaları, benim adaylık kararını vermemi sağlamıştır." ifadelerini kullandı.