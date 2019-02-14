Büyük hedeflerle başladığı sezonda üst üste alınan kötü sonuçlar nedeniyle oyuncular ekonomik anlamda da kayıp yaşamıştı. Yeni Malatya ve Göztepe maçları dışında üst üste galibiyeti bulunmayan Sarı- Lacivertliler’de oyuncular ekstra prim alamamıştı.

Ersun Yanal’ın göreve getirilmesinin ardından devre arasında da gereken takviyeler yapılınca oyun olarak daha farklı bir görüntü çizmeye başlayan Fenerbahçe’de Zenit galibiyeti sonrası moraller yükselirken oyuncular da prim alma fırsatı yakaladı. Rus ekibini geçmeleri halinde oyuncular bu sezon ilk kez prim alacak.

Başarı ödüllendirilecek

Kanarya’da cumartesi oynanacak Konya ve sonraki hafta deplasmanda yapılacak Beşiktaş mücadeleleri için de ekstra prim gündeme geldi. Üst üste iki galibiyetle alt sıralarla bağını tamamen kopartmaya hazırlanan Fenerbahçe’de yönetimin iki karşılaşma için de yüklü bir miktarda prim vererek başarıyı ödüllendirmeyi düşündüğü gelen bilgiler arasında.

Mehmet Ali Sabuncu