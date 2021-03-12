Caner Erkin, bu sezon özellikle oyundan çıktığı anlarda verdiği tepkilerle zaman zaman dikkat çekti. Son olarak Göztepe maçında kenara alınacağını öğrendiğinde kulübeye el-kol hareketi yapan tecrübeli oyuncu için bunun faturası ağır oldu. Caner, Erol Bulut’un kararıyla kadro dışı kaldı. Milli futbolcu, Trabzon, Antalya ve Konya maçlarında görev yapamadı.

Keyfi yerinde

FANATİK, pazartesi günkü sayısında sportif direktör Emre Belözoğlu’nun devreye girdiğini, Caner Erkin’in yapılan görüşmede özür dilediğini yazmış ve bu hafta af kararının çıkacağını duyurmuştu. Öyle de oldu. Yıldız futbolcu, dün bir kez daha Erol Bulut’tan özür diledi. 46 yaşındaki teknik adam, bu özrü kabul etti. Böylece affedilen Caner, yaklaşık 10 günlük aranın ardından dün takıma döndü ve antrenmanda yer aldı. Yıldız futbolcunun son derece keyifli olduğu dikkat çekti.

Yönetim, kararı Bulut’a bıraktı

Yönetimin Caner Erkin konusunda tüm kararı Erol Bulut’a bıraktığı ortaya çıktı. Başarılı teknik adamla yapılan görüşmede, “Alacağın her kararın arkasındayız. Yetki sende” mesajı verildi. Caner’in son derece pişman olması, Emre Belözoğlu’nun devreye girmesi, Bulut’un tercihini öğrencisini affetmekten yana kullanmasını sağladı.

Türkiye, Caner Erkin'in affedileceğini pazartesi günü FANATİK'ten öğrenmişti



