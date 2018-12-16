Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Mali açıdan Mart'tan sonrasını göremiyoruz" açıklamasının ardından harekete geçen yönetim, kaynak arayışı için çözümü buldu. Sarı-lacivertliler, Erzurumspor maçı sonrası kulüp tarihinin en büyük bağış kampanyasının startını verecek. Başkan Koç ve ekibinin hedefi ise 500 milyon TL. Bunun için Fenerbahçeli iş adamları ile tek tek temasa geçilerek yardımları talep edilecek. Sarılacivertliler, iş adamlarıyla yapılacak görüşmelerin yanı sıra banka hesapları duyurmak suretiyle taraftarların da kampanyaya katkı vermesini sağlayacak.

ÜYELİK KOLAYLAŞTIRILIYOR

Bağış kampanyasına katılanların isimlerine onay almak şartıyla kulübün yayın organlarında yer verilecek. Ayrıca tüzükte yapılacak bazı değişikliklerle genel kurul üyeliğinin kolaylaştırılacağı ve yeni bir gelir kaynağı sağlanacağı öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi, bu kampanya ile özellikle faiz yükünden kurtulmayı ve kulübün alacaklarına konulan temlikleri kaldırmayı hedefliyor.

(Sabah)