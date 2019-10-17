Sarı-Lacivertliler’de ara transfer döneminin çalışmaları sürüyor. Yönetim bir yandan da sözleşmesi bitecek isimler için harekete geçti.

Fenerbahçe’de Erten Ersu, Mauricio İsla, Adil Rami, Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Emre Belözoğlu ve Nabil Dirar’ın kontratları haziranda sona erecek. Teknik heyet bu isimlerden Hasan Ali, İsla, Ozan, Tolga ve Dirar ile yeniden sözleşme yapılmasını talep etti. Yönetim de futbolculara, görüşmelere başlamak için menacerlerini bilgilendirmeleri mesajını gönderdi.

Rami ve Ekici’ye yok

Büyük hayal kırıklığı yaratan Adil Rami ve kadro dışı kalan Mehmet Ekici’ye yeni teklif yapılması beklenmiyor. Diz bağları koptuğu için uzun süre sahalardan uzak kalan ve çalışmalara yeni başlayan kaleci Erten Ersu konusunda karar sezon sonunda verilecek.