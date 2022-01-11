Fenerbahçe için kâbus gecelerinden biri daha yaşandı. 3 maçlık galibiyet özlemine sahasında Yeni Malatya'yı yenerek son veren Sarı-Lacivertliler devre arasına 3 puanla girmişti. İkinci yarının ilk haftasında yine sahasında oynayan ve Adana Demir karşısına serisini sürdürmek için çıkan Kanarya'nın hevesi kursağında kaldı. Valencia'nın penaltıdan attığı golle öne geçtiği karşılaşmada rakibine taraftarı önünde 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, 10. haftadaki Alanya mücadelesinden sonra ikinci kez evinde maç kaybetmiş oldu.

Zirveyle fark 17 oldu

Dünkü yenilgiyle Fenerbahçe sadece 3 puan kaybetmekle kalmadı, sıralamada kendinden üstte bulunan rakiplerine yetişme şansını da kullanamadı. Konya'nın sahasında yenildiği, Başakşehir'in Alanya ile berabere kaldığı ve aynı puanda oldukları Hatay'ın da Kasımpaşa'ya mağlup olduğu haftada Sarı-Lacivertliler de kazanamayıp fırsat tepti. İkinci sıradaki Konya'nın 7 puan gerisinde kalan 5. sıradaki Fenerbahçe'nin lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkı da 17'ye çıktı.