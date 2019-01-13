Fenerbahçe'nin Antalya Belek'te yaptığı kampa Nabil Dirar damgasını vurdu ve adeta "Yeni transfer" etkisi yaptı. Sezonun ilk yarısının neredeyse tamamını Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Ozan Tufan'la birlikte Dereağzı'nda geçiren Faslı oyuncu, Belek'teki antrenmanlarda gösterdiği performansla takımın en dikkat çeken isimlerinin başında geldi. Yaklaşık 4 ay takımdan ayrı kalmasına rağmen Dirar'ın fiziksel değerleri teknik heyeti bile şaşırttı.

ERSUN YANAL ÖDÜLLENDİRDİ

Dayanıklılık ve koşu değerleri açısından takımın liderlerinden olan Nabil Dirar, antrenman maçları ve taktik çalışmalarda ceza sahasına gönderilen pas, dripling, yüksek hızlı koşu gibi önemli verilerde de kendine üst sıralarda yer buldu. Dirar'ın bu performansı kampın tek hazırlık maçı olan AZ Alkmaar mücadelesinde teknik direktör Ersun Yanal tarafından ödüllendirildi.

JESTE ASİSTLE KARŞILIK VERDİ

Ersun Yanal, Faslı yıldız hariç tüm futbolculara 45'er dakika süre verdi. Dirar ise sahada 90 dakika kalan tek isimdi. Hem sağ bek hem sağ kanat oynayabilen Dirar, yaptığı asistle bu ödülü karşılıksız bırakmadı. Yanal, bu hamlesiyle kamuoyuna da "Dirar benim bu takımda vazgeçilmez isimlerimden olacak" mesajını iletti. Nabil Dirar'ın maçtan sonra hayli moralli olduğu gözlendi.

BİRİNCİ FORVET FREY! FENERBAHÇE'YE

3. forvet olarak transfer edilen Michael Frey, Antalya kampında teknik heyetin gözüne girmeyi başardı. İsviçreli golcü, sakatlıktan çıkmış olmasına rağmen, fiziksel olarak Slimani ve Soldado'yu solladı. Performans açısından düşüş yaşamazsa Ersun Yanal'ın forvette ilk tercih olarak Frey'i kullanacağı öğrenildi.

SADIK FORMAYA YAKIN...

Sarı lacivertlilerin şu ana kadar gerçekleştirdiği tek transfer olan Sadık Çiftpınar, AZ Alkmaar maçında topu oyuna sokma başarısı ve hızlı kademeye girişiyle teknik heyetten olumlu puan aldı. Çalışkanlığı ile dikkat çeken Sadık, forma savaşında Roman Neustadter'in bir adım önünde bulunuyor. (Sabah)