Uzun bir sakatlık dönemini atlatıp, yeniden takıma katılan Nabil Dirar ve Mathieu Valbuena, Ankaragücü maçı öncesi gözünü teknik direktör Ersun Yanal’a dikti. Fas Milli Takım’a çağrılmasına rağmen, raporlarını gönderip İstanbul’da tedavisini sürdüren Dirar, adale yırtığı problemi ile uzun süre boğuştu.

Sağlık ekibinden gelen müjdeli haber sonrası takıma dönüp, Eskişehirspor ile yapılan hazırlık maçında da oynayan ve bir golün asistini yapan başarılı kanat oyuncusunun giderek yükselen formu Yanal’ın gözünden kaçmadı.

Artık tamamen hazır

Bu arada sakatlığını atlatan Valbuena da maç eksiğini Eskişehir karşısında giderip, hazır olduğunun sinyallerini verdi. Eğer bir aksilik olmazsa, Ersun Yanal’ın iki tecrübeli kanat oyuncusunu Ankaragücü maçı kadrosuna alması bekleniyor. Faslı futbolcu 11’de görev yapabilir. Valbuena’nın ise mücadeleye kulübede başlaması olası görünüyor.