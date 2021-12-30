Fenerbahçe ’de sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu ve Mergim Berisha’ya eli kırılan Serdar Aziz ile adalesinde ağrılan olan Luiz Gustavo ile Minjae Kim de eklenmişti.

Tedavileri ve bireysel çalışmaları devam eden bu oyuncuların sezonun ikinci yarısıyla birlikte sahalara dönmeye hazırlanması, herkese moral oldu.

Fenerbahçe, ikinci devredeki ilk maçını 10 Ocak’ta Adana Demirspor ile oynayacak. 6 oyuncunun da bu karşılaşmanın kadrosuna olması bekleniyor. Ancak özellikle Altay ve Ferdi’nin maç eksiklikleri nedeniyle 11’de olup olmayacakları, devre arasındaki hazırlık sürecinden sonra netlik kazanacak.