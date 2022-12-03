Fenerbahçe ’de transfer planlaması stoper takviyesi üzerine yapılıyordu. Ancak Joao Pedro’nun Vallecano maçında yaşadığı ciddi sakatlık sonrası hücum oyuncusu transferi de planlamalara dahil edildi.

Sezonu kapatma ihtimali yüksek

Yoğun ödem nedeniyle Pedro’nun durumu tam olarak netleşmedi. En iyi senaryoda, tecrübeli oyuncu 3 ay sahalardan uzak kalacak, ancak sezonu kapatma ihtimali de yüksek. Fenerbahçe, 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini askıya alıp yerine yabancı bir yıldız getirmek istiyor.









Dünya Kupası beklenecek

İlk aday, Barcelona’nın gözden çıkardığı Memphis Depay. İspanyollar, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan golcü oyuncu için 5 milyon Euro talep ediyor. Sarı-Lacivertliler, Barça’nın önerdiği 28 yaşındaki yıldız konusunda pazarlıklara başlamaya hazır. Ancak Memphis Depay şu anda Dünya Kupası’nda. Son 16 turuna kalan Hollanda bugün ABD ile karşılaşacak. Fenerbahçe, golcü oyuncuyla pazarlıklara başlamak için, kupa macerasının bitmesini bekliyor. Çünkü Depay, “Artık kariyerimin kontrolünü kendi elime alacağım” diyerek 2021’de SEG Menacerlik Şirketi’yle yollarını ayırmıştı.

Alternatifler de belli!

Her ihtimale karşı Kanarya'da B ve C planları da hazırlandı, alternatif isimler listeye eklendi. O isimlerden ikisi belli oldu. Fenerbahçe'nin adayları arasında Rangers forması giyen Alfredo Morelos ve Slavia Prag’ın yıldızı Peter Olayinka’nın olduğu da öne sürüldü.

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