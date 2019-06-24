Yeni sezonda Süper Lig’de tek düşüncesi şampiyonluk olan Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç ve kurmayları, takıma büyük katkı sağlayacak yıldızlar konusunda titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Gündemdeki iki önemli isim olan Roma’nın sol beki Aleksandar Kolarov ile Werder Bremen’le olan sözleşmesi sona eren Max Kruse transferlerinde artık sona yaklaşıldığı konuşuluyor.

Sarı-Lacivertliler’in kendisine sunduğu 2+1 yıllık sözleşmeyi kabul ettiği öğrenilen Kolarov için kulübüyle yapılan bonservis pazarlıklarında önemli bir yol alındı. Kapıyı 4 milyon Euro’dan açan Roma, rakamı 3 milyon Euro’ya kadar indirdi. Kanarya’nın ise 2.5 milyon Euro’ya çıktığı öğrenilirken, tarafların ortak noktada buluşması artık an meselesi.

Bonuslar da dahil edilecek

Diğer tarafta Almanya’da geçen sezon Bremen’le harika bir sezon geçiren ve 36 maçta 12 gol ve 13 asistle oynayan Kruse için bugün yapılması beklenen görüşmede taraftarların mutlu sonla toplantıdan ayrılmaları bekleniyor. Menaceriyle birlikte Almanya’daki son görüşmeye katılacak olan Kruse’un, içinde bonusların da bulunduğu 3 yıl için senelik 3 milyon Euro’luk sözleşmeye ‘Evet’ diyeceği bilgisine ulaşıldı. Bugün bu işin bitmesi beklenirken, 31 yaşındaki golcünün birkaç gün içinde imzayı atacağı gelen haberler arasında yer alıyor.