Fenerbahçe ’deki kriz her geçen gün büyüyor. Ligde peş peşe gelen yenilgilerin ardından çıkış maçı gözüyle bakılan Kayserispor karşısında da 1 puanın 90+9’daki penaltı golüyle kurtarılması, sabırları taşırdı. Taraftar, hem Alanya hem de Kayseri mücadelesinde tepkisini, “Yönetim istifa” tezahüratlarıyla gösterdi. Yönetim içerisinde ise Vitor Pereira’nın bir an önce gönderilmesi görüşü ağır basıyor. Üstelik bu görüş, takım içinde de artıyor! Portekizli teknik adamın yıldızı Mesut Özil ile bir türlü barışmadı. Son dönemde Pereira’nın arası Dimitris Pelkas ile de açıldı. Oyuncuların desteğini her geçen gün kaybeden 53 yaşındaki çalıştırıcı ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Mesut ve Pelkas’ın, birbirlerinden ayrı olarak yönetime, Vitor Pereira’dan duydukları rahatsızlığı iletip, “Bu şekilde devam ederse, ayrılık ihtimalini düşünmeye başlamak zorundayım” mesajı gönderdiği öne sürüldü. Bu iddia, camia içinde bomba etkisi yarattı.

Yöneticiler de istemiyor

Özellikle, her fırsatta Fenerbahçe formasıyla şampiyonluk yaşamanın çocukluk hayali olduğunu dile getiren Mesut’un ayrılık noktasına gelmiş olması, endişe yarattı. Yönetim içinde ise bu iki oyuncunun mesajından bağımsız olarak zaten Vitor Pereira ile yolların bir an önce ayrılması için başkan Ali Koç’a büyük bir baskı olduğu kaydedildi.