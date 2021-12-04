Fenerbahçe ’de Rizespor maçında yine kadroda değişim olacak. Rotasyon bu kez zorunlu olarak yapılacak. Miha Zajc, Göztepe mücadelesinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü. Takımdaki tek orjinal sol bek olan Filip Novak ise aynı karşılaşmada kırmızı kart gördü. Bir kötü haber de PFDK’dan geldi. Göztepe maçının devre arasında Atakan ile tartışan İrfan Can Kahveci’ye de 2 maç ceza geldi. Bu 3 futbolcu da yarınki mücadelede görev yapamayacak.

Sol bekte Szalai

Eksikler önemli ancak onların yokluğunda yıldız isimler de formalarına kavuşacak. Mert Hakan Yandaş, sarı kart cezasını tamamladı. 30 Ekim’deki Konyaspor mücadelesinde sakatlandığından beri sahaya çıkamayan Luiz Gustavo da yarın akşam Rizespor karşısında ilk 11’deki yerini alabilir. Novak’ın yokluğunda sol bek için ilk aday ise Attila Szalai. Macar savunmacı, kariyerinde daha önce sol bekte görev yapmıştı. Geçen sezon zaman zaman Fenerbahçe’de de defansın solunda oynamıştı.









Tisserand bir adım önde

Sarı-Lacivertliler’de cezası biten bir diğer isim de Marcel Tisserand. Kongolu oyuncunun yokluğunda Göztepe karşısında görev yapan Serdar Aziz, iyi bir performans sergilemişti. Vitor Pereira’nın, Minjae Kim’in yanında kimi oynatacağı merak konusu. Tisserand, zaman zaman hata yapsa da Pereira, hızı nedeniyle 28 yaşındaki oyuncuyu Szalai’ye tercih etmişti. Rize karşısında da ibre Kongolu’dan yana görünüyor. Ayrıca Göztepe maçında hayal kırıklığı yaratan Meyer’in yerine de Rossi 11’e girebilir.

Sahada olması beklenen 11: Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu, Tisserand, Min-Jae Kim, Szalai, Mert Hakan Yandaş, Luiz Gustavo, Crespo, Rossi, Mesut Özil, Serdar Dursun

Yusuf Dursun







