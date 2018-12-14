UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki son maçında Spartak Trnava'ya konuk olan Fenerbahçe'de genç savunmacı Yiğithan Güveli sakatlık yaşadı.

Müsabakanın 83. dakikasında rakip oyuncu Grendel ile mücadeleye girişen Yiğithan, aldığı darbenin ardından yerden kalkamadı. Sağlık görevlilerinin saha içinde yaptığı müdahalenin ardından Yiğithan, sedyeyle saha dışına taşındı. Genç stoperin yerine oyuna Deniz Yılmaz dahil oldu.

Koeman maç sonu yaptığı açıklamada Yiğithan'ın durumuyla ilgili olarak "Çok iyi gözükmüyor" yorumunda bulundu.

Fenerbahçe A Takımı formasıyla 8 maça ilk 11’de başlayan Yiğithan, 6 kez sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kaldı.

Transferi iptal olmuştu

Geçen sezon Fenerbahçe'nin kiralanması konusunda Sparta Rotterdam'la anlaşmaya vardığı Yiğithan Güveli, Türkiye Kupası'nda oynanan İstanbulspor karşısında sakatlanarak oyuna devam edememişti. Genç oyuncunun sol üst adalesinde kopma ve kısmi yırtık tespit edilmiş, ve Sparta Rotterdam'a transferi iptal olmuştu.