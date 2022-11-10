Fenerbahçe , Avrupa Ligi’ni zirvede bitirdi, ligde de Milli araya lider girmeyi garantiledi. Jorge Jesus, kısa sürede SarıLacivertliler’e önemli mesafe katettirdi. Birçok oyuncunun performansı yükselse de tecrübeli teknik adam, yerli futbolculara adeta sihirli bir değnekle dokundu. Jesus’un adeta Türk futboluna armağan ettiği 1 numaralı isim şüphesiz İsmail Yüksek. 23 yaşındaki oyuncu son iki sezonu 1. Lig’de kiralık olarak geçirdi. Geçen sene Bursaspor ’da 30 resmi maça çıksa da adından söz ettirecek bir performans sergilemedi. Ancak Jesus, gelir gelmez İsmail’deki yeteneği keşfetti, özel olarak ilgilendiği öğrencisini kısa sürede Milli Takım seviyesine getirdi.

İrfan Can Kahveci'nin Yükselişi

Bambaşka İrfan

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe’de bir türlü beklenen patlamayı yapamamıştı. Yıldız futbolcu performansından çok sakatlıklarıyla gündeme geldi. Ancak Jesus da İrfan için dönüm noktası oldu. Milli oyuncu, kariyerinin en golcü sezonlarında 6 kez fileleri sarsmıştı. İrfan Can, bu sezon şimdiden bu sayıyı yakaladı, kariyer rekorunu kırmasına çok az kaldı. Serdar Aziz de kariyeri boyunca sakatlıkları ve istikrarsız performansıyla haberleri süslüyordu. Tecrübeli stoper de aynı İrfan gibi Jorge Jesus döneminde bambaşka bir sezon yaşıyor. Serdar Aziz, sakatlığı nedeniyle sezon başını kaçırsa da ligde son 6 maçın 5’inde ve Avrupa Ligi’nde son 3 karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

Arda, Avrupa’da 11’de

..Ve Arda Güler... Jorge Jesus, 17 yaşındaki oyuncuya ligde 4 maçta sadece 31 dakika şans verse de Arda 2 kez fileleri sarstı. Portekizli hoca, genç yıldızını Avrupa Ligi’nde ise AEK Larnaka ve Dinamo Kiev deplasmanlarında 11’de sahaya sürdü. Müthiş yetenek, Kiev ağlarını sarsıp Fenerbahçe tarihinin Avrupa’da gol atan en genç oyuncusu oldu. Ferdi Kadıoğlu’nun geçen sezon başladığı çıkış, Jesus’la adeta zirve yaptı. Emre Mor, kısa sürede tam bir takım oyuncusu haline geldi.

Yusuf Dursun



