Fenerbahçe’de gelecek sezon bazı oyuncularla yolların ayrılması planlanırken, diğer tarafta bazı futbolcuların takımda tutulmasına hemen hemen kesin gözüyle bakılıyor. Alınan bilgiye göre sözleşmeleri devam eden Isla, Frey, Zajc, Alper Potuk ve Mevlüt Erdinç’e başka takımlara transferlerinde gerekli kolaylıklar sağlanacak. Buradan elde edilecek gelir de hem iç hem de dış transferde kaynak olarak kullanılacak. Sarı-Lacivertliler’in bu süreçte takımda tutmak istediği oyuncuların Tolgay Arslan’ın yanı sıra Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci olacağı öğrenildi.

Sıkıntı çıkarmayacaklar

Kontratı devam eden Tolgay’ın yanı sıra sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan Ekici ve Tolga ile salgın sürecinin atlatılmasının ardından hemen masaya oturulacak. Her iki futbolcunun da anlaşma konusunda sıkıntı çıkarmayacağı düşünülüyor.