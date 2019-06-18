Teknik Direktör Ersun Yanal’ın kadrosu transferlerden sonra kesinleşecek olmasına rağmen bazı isimlerin yeri şimdiden garanti...

Sol bekte Hasan, stoperde Serdar, sağ bekte Isla, kanatlarda Moses ve Dirar gibi isimler Yanal’ın an itibariyle vazgeçilmezleri durumunda. 11 isimden sadece 5 banko belirleyen Yanal geriye kalan bölgeler içinse yönetimin transferleri bitirmesini bekliyor.

Sarı-lacivertlerin kadrosunda Harun ve Berke olmasına rağmen kaleci arayışı sürüyor. Başakşehirli Mert gibi oyunu geriden kurabilecek bir kaleci transfer etmek isteyen sarı-lacivertliler araştırmalarına devam ediyor.

Teknik Direktör Yanal, kaptan olması sebebiyle Volkan’ın mutlaka kalmasını istiyor. Bu nedenle yönetimin nasıl bir plan yapacağı merak konusu.

(Milliyet)