Garry Rodrigues: Galatasaray’dan hatırladığımız Rodrigues aynı. Savunma arkasına sarkma konusunda her zaman önemli bir tehdit olacağını gösterdi ve tabii kazandıracağı duran topların sağlayacağı katkıyı da.

Vedat Muriç: Tek kelimeyle maçın yıldızı. Geçen sezon dönmediği stoper kalmamıştı ligde. Almanlar karşısında ne kadar üzerine koyarak geldiğini de göstermiş oldu. Savunmaya katkısı dahi kusursuz.

Max Kruse: Organize ve hazır bir Alman rakibe karşı 10 numara pozisyonundaki oyuncunuz ne kadar etkili olabilirse o kadar etkiliydi. Buluştuğu topları doğru kullandı, kullanmaya çalıştı. En azından oyunu arzulayan, her topu umursayan bir oyuncu olacağının sinyalini fazlasıyla verdi.

Murat Sağlam: Wolfsburg’dan gelen Murat Sağlam, tribündeki Almanlar’ın hiçbiri tanımıyordu maç öncesi. Neden tanımadıklarını da performansıyla gördük. Henüz bırakın Fenerbahçe seviyesini, futbola dair büyük eksikleri olan bir oyuncu. Çok zamana ihtiyacı var.

Emre Belözoğlu: Tribünü dolduran gurbetçilerin sahada en fazla ilgi gösterdiği isim 39 yaşındaki Emre ise bu takım için ne kadar önemli olduğunu anlatmaya gerek yok. Gerektiğinde her zaman katkı vereceği açık