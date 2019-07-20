Fenerbahçe'nin Bursaspor'la oynadığı ve 2-0 kazandığı hazırlık maçında merak edilenlerden birisi yeni futbolcuların performanslarıydı.

Peki yeniler ne yaptı?

Kruse: Alman Panzeri, Fenerbahçe’nin 10 numarası olduğunu bir devrede gösterdi. Arkadaşlarına çok yardım etti. Pres yapıyor, paslarını olumlu kullanıyor ama iki kez girdiği pozisyondan faydalanamadı, bu da ona yakışmadı. Fakat ilk maçında iyi işler yapacağını belli etti, pes etmeyen biri olduğunu gösterdi.

Emre: Tam bir lider. Fenerbahçe onunla çok farklı olacak. Hem kaptan hem ağabey olacak. Bursa maçında az süre aldı. Harika paslarla güven verdi, takımı yönetti. Yanal’ın yeni sezondaki en büyük kozu olacak.

Rodrigues: İlk maçında hazır gözükmedi. Geç geldi, antrenman eksiği var. Bursa maçında fazla varlık gösteremedi ama Fenerbahçe’ye çok faydalı olacak. Takımı devamlı ileri taşıyacak isabetli bir transfer.

Allahyar: Çok genç bir golcü... Fenerbahçe’ye uzun yıllar hizmet eder. Boluspor ve Bursaspor maçlarında şans buldu, gol atamadı ama takımı tanımaya çalışıyor. İletişim sorunu yaşıyor, zamanla alışacak. Yanal bu golcüden zaman zaman faydalanabilir.

Yusuf Dursun